Tananai al Sequoie: annunciato il 4 luglio

Nella mappa sempre più ricca, in particolare con la ripartenza dopo il virus, dei consumi musicali a Bologna, il Parco delle Caserme Rosse occupa un posto particolare, perché è diventato in pochi anni uno spazio aperto ai linguaggi sonori molto diversi, registrando nel 2022 quasi 80mila presenze. Un ambiente che, anche nell’estate 2023 si sdoppierà, da un lato il Bonsai Garden, con la sua offerta più intima, dall’altro il Sequoie Music Park, con la grande area verde e le sue lucine da festa in spiaggia. Arrivano i primi nomi della programmazione, che inizierà il 23 giugno e terminerà il 24 luglio con almeno 20 date, divise tra artisti italiani e internazionali. Era stata già annunciata la presenza di Tash Sultana, in cartellone il 23 luglio. La cantautrice e polistrumentista australiana è diventata celebre dopo l’invito da parte di Bruce Springsteen ad aprire un suo concerto. Adesso è confermato anche il concerto il 4 luglio di Tananai, tra pochi giorni in gara al Festival di Sanremo con il brano ’Tango’. Amatissimo dal pubblico giovane, ha conquistato i vertici delle classifiche con il disco ‘Rave, eclissi’, uscito a fine novembre 2022. E, per rimanere in via Stalingrado, Parco Nord tornerà a essere il luogo del pop internazionale, con una particolare vocazione per l’hard rock storicizzato. Iniziano il 25 giugno gli Spliknot, con il Knotfest, del quale sono i direttori artistici che prevede anche la costruzione di un ‘museo temporaneo’, con tutti i loro cimeli e visite guidate per i fan; il 2 luglio è la volta delle stelle americane Pantera. A seguire sarà proprio l’Estragon a festeggiare qui (date da definire) i suoi venti anni di vita con una rassegna con le migliori band che lì si sono esibite. Altro ritorno attesissimo è quello dello Stadio Dall’Ara, in passato abituale meta per il popolo del rock. Imperdibile Vasco Rossi, con 4 date annunciate, 6,7,11 e 12 giugno alle quali si aggiungono i live di superstar come Marco Mengoni,1 luglio, Tiziano Ferro, 11 luglio e i divi dell’elettronica inglese Depeche Mode, 16 luglio. La cancellazione del tour di Ozzy Osbourne,, la storica voce dei divi dell’hard rock inglese Black Sabbath, non permetterà di ascoltarlo, come era previsto, il 12 maggio alla Unipol Arena. Ma a Casalecchio sono invece confermati tutti gli altri importanti avvenimenti, dai Maneskin il 16 e 17 marzo a Lazza il 6 maggio, sino agli spettacoli per un pubblico più adulto, da Gianni Morandi, 21 marzo a Renato Zero, 25 e 26 marzo, Max Pezzali, 28 e 29 marzo, sino a Roger Waters, in quello che sarà il suo ultimo tour, 21, 28 e 29 aprile e Blink 182 il 6 ottobre. Più vicini alla sensibilità dei giovani appassionati di pop, Dardust, talento tra psichedelia e avvolgenti melodie d’ambiente l’8 marzo, e il 5 aprile Francesca Michielin al Teatro delle Celebrazioni.

Pierfrancesco Pacoda