Tananai, show con sorpresa (di nome Biagio)

Concertone "con sorpresa" per Tananai, questa sera, all’Unipol Arena di Casalecchio. L’artista milanese sui propri social ha spoilerato la guest star della tappa bolognese (lo show inizia alle 21) per il suo Calmocobra Live: ci sarà anche Biagio Antonacci. Un appuntamento che si arricchisce così ancora di più – non che ce ne fosse bisogno – per la gioia degli appassionati di oggi e di ieri, unendo due generazioni apparentemente distanti, ma forse più vicine di quanto si pensi.

"Da questo tour mi aspetto tante emozioni, perché ho molte più canzoni e quindi più sfumature da mostrare – racconta Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino –. Mi aspetto gente nuova, diversa e anche chi c’era negli scorsi tour, ora più cresciuto. Un aspetto che mi ha sempre colpito è la fatica che i fan sono disposti a fare per venire a cantare le canzoni. È una cosa che non do per scontata, è un grandissimo sacrificio che cercherò di ripagare con tutto quello che posso fare: grazie".

Sarà accompagnato dalla sua band: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria. Il tour abbraccia lo spirito del nuovo album Calmocobra: il palco si trasforma in una strada con tanto di segnaletica, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Il simbolo del percorso di crescita personale e professionale fatto dall’artista negli anni, ma anche rappresentazione di quella velocità che si vuole (e si deve) abbandonare per godersi ogni singolo momento. Una strada che ha portato Tananai da ultimo classificato a Sanremo 2022 con Sesso occasionale (poi esploso nelle radio e nelle classifiche) alla ribalta, con il terzo posto al successivo Festival grazie all’inno d’amore Tango.

"Calmocobra l’ho fatto pensando molto ai live – continua lui –. Il sentimento che metto in questo tour è felicità pura nel rivedere la mia gente. E l’insegnamento che penso di portarmi più appresso è quello di non dare mai nulla per scontato. Non dare per scontata la fortuna che ho ricevuto nel poter fare della mia passione il mio lavoro".

Calmocobra ha debuttato in prima posizione sia nella classifica degli album più venduti, sia in quella di CD, vinili e musicassette, nella settimana di uscita: dentro oltre a Veleno (disco di platino), Storie Brevi con Annalisa (doppio disco di platino) e Ragni (disco d’oro), c’è anche l’ultimo singolo Punk Love Storia, di cui è appena uscito il videoclip con un’altra partecipazione speciale: un divertente cameo di Tiziano Ferro, che Tananai omaggia attraverso un campionamento del brano senza tempo Non me lo so spiegare.