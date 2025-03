Tanfani: "Tra ’Mosy’ e Abramo, leggo la Bibbia e mi diverto"

Uno spettacolo comico… sulla Bibbia? Sì, avete capito bene: riderete ascoltando la storia di Mosè e Abramo, in una rilettura che intreccia i testi sacri con la cultura pop e l’attualità. Laura Tanfani, autrice comica, scrittrice e podcaster, ha conquistato i social e il podcasting con il format Ciao! Leggo la Bibbia e ora lo porta a teatro, in debutto questa sera alle 21 al Teatro San Leonardo, con l’accompagnamento musicale di Houston (Lorenzo Sterrore).

Laura Tanfani, come si è avvicinata alla Bibbia? "È iniziato tutto per caso nel 2023, con una sfida su Instagram: leggere un passo della Bibbia al giorno e raccontarlo in un video. Ho iniziato con sette passi, i più consigliati, e da lì mi sono appassionata. Mi sono resa conto che dentro c’erano storie incredibili! Ho scoperto personaggi con caratteristiche molto umane e, alla fine della sfida, ho deciso di continuare a leggerla per curiosità. È un libro per tutti, anche per chi non è credente: dentro ci trovi avventura, guerre, fantasy… tutto!".

Perché ha scelto la comicità per raccontarla? "Per me è un linguaggio naturale. Quando leggo qualcosa, mi viene spontaneo trovare il lato ironico e raccontarlo così. E poi nella Bibbia ci sono episodi che, se letti con occhi moderni, sono davvero comici! Prendi Abramo: Dio gli promette una discendenza infinita, ma con una moglie sterile. Ovviamente, il mio approccio è però sempre rispettoso: non voglio offendere la fede di nessuno. Cerco di essere aderente ai testi, e spero di riuscirci: alcuni studenti della Cattolica mi hanno scritto dicendo che hanno superato esami di teologia grazie ai miei video".

Qual è il suo personaggio biblico preferito? "Nel mio spettacolo parlo di Abramo e Mosè, e quest’ultimo, che chiamo affettuosamente ‘Mosy’, è il mio preferito. Mosè è un pastore tranquillo, quando all’improvviso Dio gli appare e gli chiede di tornare in Egitto per salvare un intero popolo. Ovviamente, inizialmente cerca scuse e non vuole farlo, il che è del tutto comprensibile. Io empatizzo molto con lui: chi di noi non avrebbe reagito allo stesso modo?"

Dopo il successo sui social e con il podcast, ora il teatro: come spera che reagisca il pubblico? "É la mia prima esperienza in teatro, a parte una ’data zero’ di prova l’anno scorso allo Storytelling Festival di Bari. Ora lo spettacolo è più strutturato, con un accompagnamento musicale, e spero che che il pubblico si diverta tanto quanto me, perché da quando ho iniziato a leggere la Bibbia, ne parlo sempre… e mi diverto un sacco!".

Alice Pavarotti