Tangenziale bloccata oggi a Bologna per il sit-in dei sindacati contro le morti sul lavoro

Bologna, 11 aprile 2025 – Tangenziale bloccata per chiedere “zero morti sul lavoro” . Intorno alle 15.30 di oggi, il sit-in dei sindacati all'altezza dell'uscita 4 è diventato un corteo diretto verso il luogo dove Francesco D’Alò – operaio interinale di un’agenzia di somministrazione - è stato travolto all’alba di giovedì, mentre stava lavorando in un cantiere di Autostrade per l'Italia.

Sono all’incirca 200 i lavoratori dei settori edilizia e metalmeccanica radunatasi in via del Triumvirato, nell'ambito delle due ore di sciopero indette da Fillea e Fiom-Cgil, Feneal e Uilm-Uil e Fim-Cisl territoriali per chiedere “maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il presidio ha visto fondersi in unico scenario diversi colori: il bianco dei caschetti indossati dagli scioperanti, il nero della fascia sul braccio in segno di lutto e il colore della propria sigla sindacale di appartenenza, quindi rosso, blu o verde. La passeggiata ha poi bloccato il regolare scorrimento del traffico, per un paio di minuti. Una camminata decisa che simboleggia il legame stretto tra le tre sigle sindacali in questa vertenza. Il grido, infatti, è unitario e riecheggia lungo tutto il tratto del presidio: "Basta morti sul lavoro”, recitano in coro.

Durante la lettura dell’elenco degli operai morti sul lavoro negli ultimi due anni, è emersa anche la commozione negli occhi dei presenti. "Un anno dopo Suviana siamo ancora qui – afferma Michele Bulgarelli, segretario generale Cgil Bologna - . È un giorno di rabbia e di risposta del mondo del lavoro a questa tragedia”.

Bulgarelli, inoltre, si dice "provato dall’inadeguatezza di non essere riusciti a far calare l’elevato numero di morti sul lavoro”. E l’invito di tutti va quindi alle autorità civili: “Facciano chiarezza”. Mentre Riccardo Galasso, segretario generale Feneal-Uil regionale, propone “una magistratura dedicata e l’istituzione di un reato specifico di morte sul lavoro”.

Ogni anno è come se morisse una piccola cittadella di lavoratori: nel 2024 sono stati 1090 in tutta Italia gli operai scomparsi in incidenti sul lavoro. «Non sono numeri, però, sono persone che escono di casa e non sanno che non riabbracceranno più i propri cari», sottolinea Galasso. A lui si avvicina Stefano Lombardi, segretario generale Uilm Bologna: "Servono soluzioni eccezionali per una situazione straordinaria”, dice.

Se è vero, come sostiene Simone Selmi, segretario cittadino Fiom, "che questo è uno sciopero di indignazione”, allora non possono non essere presenti anche le istituzioni. Tra queste l’assessore alla Nuova mobilità Michele Campaniello: “È un bene avere ancora la capacità di indignarsi davanti a questi fatti”, argomenta, prendendo in mano il microfono posto su un palco installato per l’occasione.

"«I cittadini meritano un governo all’altezza della situazione – attacca Campaniello -. Da tempo chiediamo più sicurezza ai vari ministeri coinvolti. Dopo un lungo valletto e tanti giri di parole, ci dicano cosa intendono fare e quali misure vogliano mettere in campo per la tutel di chi lavora”.

Intanto, per la giornata di lunedì 14, i tre sindacati degli atipici, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp regionale, hanno indetto uno sciopero nel bolognese e nel ravennate. "L’incolumità di chi lavora deve essere al primo posto”, afferma dal sit-in Gaia Stanzani, segretaria provinciale Nidil Cgil. È intervenuto anche Antonino Liuzza, funzionario Fim-Cisl bolognese: “Il territorio è martoriato dalle morti sul lavoro – afferma Liuzza -. Siamo vicini alla famiglia di D’Alò, chiederemo di far luce su quanto accaduto, affinché vengano individuate le responsabilità e garantiti i controlli in ogni luogo di lavoro per evitare altre spiacevoli situazioni”.

Infine, Cisl e Felsa denunciano la mancata parola alla propria sindacalista oggi al presidio per incidente mortale in tangenziale.