Tangenziale di Bologna, tratto chiuso per lavori nelle notti di 21, 22 e 23 marzo 2023

Scattano i lavori di manutenzione in tangenziale, ecco dove (Foto archivio)

Bologna, 18 marzo 2023 – Se avete intenzione di mettervi in viaggio fra il 21 e il 23 marzo tenete presente che la notte, un lungo tratto della tangenziale di Bologna, sarà chiuso per lavori.

Scatta la manutenzione di alcuni giunti di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 "Castelmaggiore" e lo svincolo 5 "Quartiere Lame", verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.

I percorsi alternativi

Da Autostrade spiegano che in alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: Via Corticella, Via Stendhal, Via William Shakespeare, Via Bentini, Via Fabbri, Via Cristoforo Colombo, per entrare sulla Tangenziale allo svincolo 5 "Quartiere Lame".