Tangenziale e città: tutti i lavori

Da domani sono in programma lavori sull’asse tangenziale-autostradale che attraversa la città e in diverse vie del centro.

Sull’A1 Milano Napoli, chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, verso Firenze, dalle 22 di domani fino alle 6 di martedì per lavori alla pavimentazione. Chiusa anche l’area di servizio Cantagallo Ovest dalle 20 di domani alle 6 di martedì. Conseguentemente chiusa l’entrata di Bologna Casalecchio per tutte le destinazioni e il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord. Sulla A14 Bologna Taranto, chiusa l’entrata di San Lazzaro in direzione di Milano, dalle 22 di domani alle 6 di martedì per lavori sul cavalcavia. Sulla A14 Bologna Taranto, chiuso lo svincolo che dalla A14 porta sull’A13 nord e lo svincolo che dalla tangenziale porta al Raccordo tangenziale/A13 in modalità alternata dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì per ispezioni. Sul Ramo Verde, chiuso il tratto tra lo svincolo 3 e lo svincolo con la Statale 9 via Emilia in direzione di Borgo Panigale, dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì per lavori alle pavimentazioni. Chiuso inoltre lo svincolo 3 in uscita da tutte le provenienze. Sulla tangenziale chiuso il tratto tra lo svincolo 6 e lo svincolo 5 in direzione di Casalecchio, dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì, per manutenzione giunti.

Lavori in città: via Montello martedì dalle 9.30, chiusa all’incrocio con via Saffi, con entrata ed uscita dei veicoli dal lato via Col di Lana, per interventi sui sottoservizi, lavori propedeutici alla realizzazione della Linea rossa del tram. Termine previsto: 10 maggio. Via di Cavriola da domani chiusa a esclusione di chi deve accedere alle proprietà private, per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: venerdì 26 aprile. Via dell’Archiginnasio da domani intervento di sigillatura con emulsione bituminosa e graniglia della pavimentazione litica. Termine previsto: 26 aprile.

Piazza Galvani da domani anche qui , intervento di sigillatura della pavimentazione litica. Termine previsto: 26 aprile.