Tangenziale, ecco gli svincoli chiusi di notte

Svincoli chiusi di notte, in Tangenziale, per manutenzione degli impianti di illuminazione. Dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì, in modalità alternata, saranno chiusi il 7bis ‘SS64 Ferrarese’ e 7 ‘Bologna Centro’, in entrata verso Casalecchio di RenoA1, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di SavenaA14.

Dalle 22 di mercoledì 19 alle 6 di giovedì 20, in modalità alternata, sarà chiuso lo svincolo 6 ‘Castel Maggiore’, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di SavenaA14.

Sarà chiuso anche lo svincolo che dalla Tangenziale – con provenienza San Lazzaro di Savena – immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio. Si ricorda che è chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio di Reno, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, per lavori di ammodernamento sottovia.

Non sarà quindi raggiungibile l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio. In alternativa si consigliano la stazione di Bologna Fiera, sulla A14, o di Bologna Interporto, sulla A13.

Dalle 22 di giovedì 20 alle 6 di venerdì 21 aprile sarà chiuso lo svincolo 6 ‘Castel Maggiore’, in entrata verso San Lazzaro di SavenaA14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio di RenoA1. In alternativa. si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 ‘Bologna Centro’ o lo svincolo 5 ‘Quartiere Lame’.

Sempre sulla Tangenziale, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di martedì 18 alle 6 di mercoledì 19 aprile sarà chiuso lo svincolo 4 ‘Via del Triumvirato’, in entrata verso San LazzaroA14 e in uscita per chi proviene da CasalecchioA1 Milano.

Autostrade ricorda anche che lo svincolo 4bis ‘Aeroporto’ è chiuso in entrata verso San Lazzaro di Savena, per consentire la manutenzione del viadotto sul fiume Reno; in uscita per chi proviene da CasalecchioA1, uscire allo svincolo 4bis ‘Aeroporto’.