Tania Belinetti morta cadendo dal balcone, l’ex compagno condannato a 2 anni e 6 mesi per stalking

Bologna, 17 ottobre 2025 – Faiez Selmi è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per stalking nei confronti della sua ex Tania Belinetti. Il trentaseienne tunisino, che è attualmente indagato anche per l'omicidio preterintenzionale della donna, precipitata lo scorso 8 aprile dal balcone della sua casa in via Tolstoj, alla Barca, stamattina è comparso di fronte al giudice Alberto Ziroldi nel processo celebrato con rito abbreviato, per rispondere delle condotte violente poste in essere nei confronti della quarantasettenne, che a novembre dello scorso anno lo aveva ancora denunciato per maltrattamenti.

Una denuncia che era sfociata, a dicembre, in una misura cautelare che però non era stato possibile eseguire, perché intanto Selmi si era reso irreperibile. La cattura è stata eseguita solo a luglio, quando è stato fermato, su mandato di arresto europeo, in Francia, dove si era rifugiato dopo la morte di Tania. Selmi è difeso dall'avvocato Roberto D'Errico.