Il mistero della donna morta alla Barca, lunedì l’autopsia

Bologna, 11 aprile 2025 – Un giallo che potrebbe presto arricchirsi presto di nuovi elementi. Sono quelli che stanno cercando già dallo scorso giovedì gli investigatori della squadra mobile, a cui sono state affidate le indagini per cercare di svelare il mistero che avvolge la morte di Tania Bellinetti, precipitata dal balcone del terzo piano nel condominio della Barca dove abitava.

Attesa per l’autopsia

Nella mattinata di lunedì è infatti in programma l’autopsia sul corpo della donna dove i medici cercheranno di capire se, oltre alla grave ferita sulla testa provocata dalla caduta, fossero presenti altri traumi non individuati dalla prima ispezione cadaverica.

Il pm Marco Forte, titolare del fascicolo e che sta coordinando le indagini della squadra mobile, chiederà al medico legale, Arianna Giorgetti, di svolgere un'ampia serie di accertamenti sul corpo.

Le prime indagini

La polizia sta lavorando anche in queste ore per capire se sia stata la donna, 47 anni, commessa in un supermercato, a lanciarsi di sotto, o se si sia trattato di un tragico incidente.

L'ipotesi di reato è quella di istigazione al suicidio. Gli inquirenti, però, non escludono che sia stato qualcuno a provocare la caduta fatale. Un sospetto che ha portato gli investigatori a mettere sotto la lente il compagno della donna.

Lo stabile in cui è avvenuta la tragedia di Tania Bellinetti. Nel riquadro i sigilli all'appartamento di via Tolstoj, alla Barca

Il difficile rapporto con il compagno

Sul compagno di Tania, un cittadino tunisino di 36 anni, con precedenti a carico, pende un ordine di custodia in carcere da eseguire per maltrattamenti proprio sulla donna che lo aveva denunciato nel 2024. Una storia fatta di violenza e di brevi riappacificazioni. Fatto sta che l’uomo aveva già avuto una condanna a due anni per maltrattamenti commessi nel 2018.

Irreperibile

Il 36enne si è reso irreperibile alla polizia da giorni, ma alcuni vicini hanno raccontato agli inquirenti di averlo visto nei paraggi, insieme alla stessa Tania, anche nelle ore precedenti la tragedia. L’uomo, però, anche in questo momento, sembra svanito nel nulla.

Un comportamento che certamente non aiuta a dissipare le ombre su un suo eventuale coinvolgimento nella tragedia.

Le testimonianze

Gli inquirenti della Mobile stanno intanto passando al setaccio le testimonianze dei vicini della donna e non si esclude che, proprio da alcuni di loro, possano arrivare elementi utili per chiudere il cerchio e chiarire definitivamente la vicenda, andando oltre ai soli sospetti.