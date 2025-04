Tania, caccia al compagno. Lei è volata giù di spalle, poco prima lui era in casa

Tania Battinelli, la donna di 47 anni morta precipitando dal balcone di un appartamento alla periferia di Bologna, sarebbe caduta di schiena. Una circostanza particolare, nell’ipotesi di un gesto volontario. Intanto, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio, Faiez Selmi, il compagno che aveva intessuto con la donna una relazione burrascosa e violenta dal 2018. Il trentaseienne tunisino adesso non si trova. Ma, confermano più testimonianze dei vicini raccolte dalla polizia, martedì – il giorno del presunto incidente – era sul pianerottolo dell’appartamento di via Tolstoj, alle 18.30. Adesso al vaglio degli inquirenti, sono ancora aperte tutte le piste: dalla caduta accidentale al suicidio; dal tentativo di sottrarsi a un’aggressione all’omicidio volontario.

Lunedì sarà conferito l’incarico per l’autopsia su Tania: da questo accertamento potrebbero emergere dettagli significativi su cosa sia successo prima della caduta. Al momento, non sono stati riscontrati dal medico legale segni evidenti di percosse o lesioni sul corpo della quarantasettenne. Ma ulteriori esami saranno necessari per verificare la presenza di eventuali fratture o ferite provocate da qualcosa di diverso dalla caduta dall’alto. E anche ad accertare lo stato in cui si trovava quella sera la donna, se avesse assunto ad esempio delle sostanze o dei farmaci.

Sequestrato pure il telefonino della 47enne: l’analisi dei tabulati del cellulare della vittima saranno decisivi per ricostruire la dinamica. Il fratello di Tania ha affidato a Facebook il suo dolore: "La mia anima e il mio cuore sono volati via con te. Ma combatterò per te, sorellona. Devo fare forza a mamma e papà e anche ai tuoi due figli, anche se ogni giorno penso di non farcela". I vicini, nel quartiere Barca, uno dei più popolari di Bologna, ricordano Tania come "una persona solare e simpaticissima".

Tania tante volte aveva denunciato le violenze subite da Faiez. Nell’estate del 2018 si era rivolta ai carabinieri della stazione Bertalia, per chiedere aiuto. Botte e abusi, che avevano portato alla condanna a due anni del trentaseienne. La coppia però non si era mai allontanata del tutto. Una relazione tossica: Tania era tornata a denunciarlo di nuovo, questa volta al commissariato Santa Viola, a fine del 2024. Le indagini spedite, con l’apertura del Codice rosso, avevano portato a emettere, il 23 dicembre, la misura cautelare in carcere nei confronti di Selmi. Ma lui non si è mai fatto rintracciare dalla polizia: da quattro mesi, di fatto, l’uomo è un ‘fantasma’ per la polizia, benché nel quartiere tutti sapevano che era tornato a frequentare quell’appartamento. Dove non poteva stare. E dove adesso rimane solo un mazzo di fiori e tanto dolore.

Chiara Gabrielli

Nicoletta Tempera