Tania caduta dal balcone. Fayez ’accetta’ il processo

Fayez Selmi ha accettato di essere processato, in Italia, per l’omicidio della compagnia Tania Bellinetti. E ieri sera è stato arrestato dalla Squadra mobile in esecuzione della misura cautelare emessa dal gip, con l’accusa di omicidio preterintenzionale e maltrattamenti in famiglia. Difeso dall’avvocato Roberto D’Errico, Selmi era già detenuto alla Dozza, dopo essere stato estradato dalla Francia lo scorso luglio, dove era arrivato già nella notte tra l’8 e il 9 aprile, subito dopo la morte della compagna, precipitata dal balcone sul retro del suo appartamento al terzo piano di un palazzo in via Tolstoj, alla Barca. Il mandato di arresto europeo era stato spiccato perché il tunisino era già destinatario, dal dicembre scorso, di una custodia in carcere per maltrattamenti sempre ai danni di Tania, ma si era reso latitante.

In questi mesi gli investigatori della Squadra mobile, guidata dal dirigente Guglielmo Battisti, hanno ricostruito la dinamica della tragedia, apportando elementi solidi che dimostrano come Fayez abbia avuto un ruolo centrale nella morte della quarantasettenne. Prima di tutto, come confermato dalle testimonianze di tanti vicini e anche da accertamenti tecnici, il trentaseienne era nell’abitazione con la donna nel momento in cui lei è precipitata dal balcone. Pochi minuti prima della tragedia, lei aveva chiamato un famigliare: "Ha ricominciao a farmi del male", ha detto. Una conversazione riferita agli inquirenti, che nell’abitazione, malgrado l’abituale disordine, hanno trovato elementi che possono far pensare a un litigio e una fuga verso il balcone, forse per chiedere aiuto: un ventilatore buttato a terra, la gamba del letto rotta. Probabilmente, Tania è caduta in quel momento: cercando di scappare dalle botte consuete dell’ex.

Nella casa, poi, il cellulare che Tania usava non c’era più. L’ipotesi è che possa averlo portato con sé l’indagato, per non far emergere ciò che conteneva. Indagato che è fuggito subito, ma non in maniera precipitosa: col suo cellulare risulta una sola chiamata a un connazionale subito dopo la morte di Tania. Poi più nulla. A parlare, invece, è stato il telefono dell’amica che ha dato all’uomo un passaggio oltre il confine francese: dimostra una breve sosta in un’altra regione del centro Italia - dove probabilmente Selmi ha incontrato il connazionale che aveva contattato - e poi lo spostamento verso la Francia. Dove il 23 luglio è stato arrestato a Rennes. Ieri mattina, con il suo avvocato, Selmi ha incontrato il pm Marco Forte ed ha accettato la nuova imputazione. Un passaggio necessario, che ora apre la strada al processo.