Tania, morta alla Barca. Due anni e mezzo all’ex nel processo per stalking

I primi nodi della giustizia arrivano al pettine di Faiez Selmi. Ieri, il gup Alberto Ziroldi ha condannato a 2 anni e 6 mesi il trentaseienne tunisino, nel processo celebrato con rito abbreviato. Selmi, che era difeso dall’avvocato Roberto D’Errico, rispondeva di stalking nei confronti di Tania Bellinetti, la sua ex compagna morta lo scorso 8 aprile, dopo essere precipitata dal balcone di casa sua in via Tolstoj, alla Barca. Per quella morte, Faiez è adesso indagato anche per omicidio preterintezionale.

Ieri, invece, è stato giudicato per i maltrattamenti posti in essere nei confronti della quarantasettenne, con cui intratteneva una relazione burrascosa e violenta già dal 2018. Una condotta che aveva già portato, anni fa, a una prima condanna per Faiez a due anni. Il processo di ieri era invece relativo all’ultima denuncia che aveva sporto Tania, a fine del 2024, sempre per i maltrattamenti subiti dal compagno, che più volte, malgrado litigi e botte, aveva riaccolto a casa.

Le indagini spedite del commissariato Santa Viola, a cui la donna si era rivolta, con l’apertura del Codice rosso, avevano portato a emettere, il 23 dicembre scorso, una misura cautelare in carcere nei confronti di Selmi. Che però, intanto, si era reso latitante. Quella cattura è stata eseguita solo il 23 luglio scorso, a seguito di mandato europeo, visto che Selmi, subito dopo la morte di Tania, si era fatto accompagnare dall’amante in Francia. Un procedimento concluso, ieri, con il processo in abbreviato. Per l’avvocato D’Errico, quelle per cui Selmi ieri è stato condannato ieri non sarebbero però configurabili come condotte persecutorie, "ma si tratta di minacce semplici e lesioni, perché non c’è la prova di una condotta stabile nei confronti della donna".

Che intanto non c’è più. E per gli inquirenti - il pm Marco Forte che conduce le indagini sulla morte, affidate alla Squadra mobile - la responsabilità è di Selmi. Che era in casa con Tania l’8 aprile. E che ci ha discusso. Lo testimoniano le due chiamate effettuate da Tania alla mamma poco prima di morire: nella prima, delle 18,03, Tania "si lamentava – racconta la donna agli inquirenti – perché Faiez la stava tormentando". Alle 18,07, la vittima telefona ancora alla madre, dicendo "che lui continuava a disturbarla, chiedendomi se poteva venire a casa mia". Venti minuti dopo, Tania era caduta giù. E Faiez l’aveva vista precipitare, come confiderà lui stesso a un amico: "Faiez – metterà a verbale quest’ultimo – era molto preoccupato poiché mi spiegava di aver litigato con la propria fidanzata convivente e che lei nel corso di quella lite era caduta dal balcone (...) spiegandomi che non sapeva se fosse morta o meno".

Nicoletta Tempera