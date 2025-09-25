"Tania non si gettò dal balcone". Ora il compagno è accusato di omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte di Tania Bellinetti, la quarantasettenne precipitata dal balcone del suo appartamento alla Barca, a Bologna, lo scorso 8 aprile. Il compagno Fayez Selmi, tunisino di 36 anni, che subito dopo la tragedia era scappato in Francia, è adesso indagato per omicidio preterintenzionale. Gli accertamenti della Squadra mobile, nell’inchiesta coordinata dal pm Marco Forte, hanno portato elementi nuovi nel quadro accusatorio formulato nei confronti di Selmi, fino ad ora indagato ‘solo’ per istigazione al suicidio. L’uomo invece avrebbe a avuto un ruolo centrale nella morte di Tania, causando, con le sue azioni, il tragico epilogo. Conclusioni a cui gli inquirenti sono arrivati attraverso indagini tecniche e testimonianze di chi, quel giorno, ha visto Selmi fuggire dall’appartamento di Tania. Dove non poteva neppure stare: nei suoi confronti pendeva infatti, da dicembre, un ordine di carcerazione per maltrattamenti nei confronti di lei. Il mandato di arresto europeo, eseguito a Rennes il 23 luglio, era proprio motivato da questa latitanza. Per questo, per avviare il procedimento nei confronti di Selmi, saranno necessari dei passaggi formali: la prossima settimana il pm incontrerà l’indagato con il suo legale per chiedergli se accetta di essere processato per omicidio. Qualora l’indagato rifiutasse, verrà richiesto un altro mandato d’arresto, con la nuova accusa.

Gilberto Dondi

Nicoletta Tempera