Tanta gente nei negozi "Ma le bollette pesano"

I dati dell’analisi di Confcommercio Ascom mostrano un incremento delle vendite e un bilancio generalmente positivo. E i negozi pieni per i saldi invernali lo dimostrano.

Un’occasione per fare delle spese extra, senza però mai dimenticarsi della crisi economica che sta colpendo i cittadini. L’andamento positivo è un barlume di speranza per i negozianti, che favoriscono i clienti con sconti importanti. "Siamo partiti con i saldi al 60 per cento – dice Alessandra Amadori, del negozio di borse ‘Via D’Azeglio’, nell’omonima via –. Lavoriamo molto con stranieri e turisti, che inevitabilmente fanno la differenza".

La soddisfazione, però, è arrivata già nel periodo natalizio: "Siamo stati molto contenti per gli incassi e le spese dei clienti sotto Natale – continua la commessa –. I saldi sono iniziati bene, e speriamo continuino così. Il nostro prodotto piace molto al turista italiano o straniero, ma c’è un’affluenza anche di clienti bolognesi, che stanno iniziando a conoscerci di più. Rispetto agli anni scorsi o a questa estate, i compratori guardano di più al portafoglio e badano più alle spese. In linea di massima, però, siamo molto soddisfatti".

Il settore dell’abbigliamento e della moda, soprattutto nel periodo di sconti, è uno dei più favoriti. Ma non per tutti i negozi, in particolare per le boutique più piccole. E anche la clientela cambia, prestando maggiore attenzione ai prezzi e magari limitandosi a dare uno sguardo alle vetrine. "Gli sconti, per il momento, arrivano fino al 40 per cento – spiega Clara Cremonini, del negozio di abbigliamento ‘Ottolab by HettaBretz’, in via D’Azeglio –. L’affluenza nei primi giorni è stata buona, non mi posso lamentare. Adesso, però, il flusso è rallentato. La clientela abituale c’è e compra, ma ci sono molti che fanno un giro, guardano i capi e preferiscono non acquistare. Di certo, in questo periodo, si guarda di più alle spese e si riflette prima di comprare qualcosa".

Aumentare gli sconti, però, potrebbe essere un’opzione per incentivare i consumatori a maggiori acquisti: "Proporrò ulteriori sconti, ma sono combattuta", conclude la negoziante. Se da una parte i commercianti sperano in una ripresa sempre più forte e guardano al futuro fiduciosi, i compratori spendono ciò che possono, e si dividono in due fazioni: c’è chi riesce a sostenere delle spese di piacere, concedendosi qualche sfizio, e chi, invece, preferisce risparmiare e assicurarsi di arrivare a fine mese. Anche perché il caro bollette – con i prezzi di benzina, gasolio ed energia elettrica che non danno tregua – continua a pesare sui conti delle famiglie.

"Credo che i saldi siano un’ottima occasione per incentivare le vendite e gli acquisti – dice Rita Ferranti –. Attualmente non sto comprando molto, perchè bado di più alle spese e non voglio spendere esageratamente". Della stessa idea è Jessica Di Lauro, che spiega: "Non sto approfittando dei saldi, perchè le spese sono aumentate e preferisco non spendere per il superfluo. Se dovessero aumentare gli sconti, credo che continuerò su questa linea".

Mariateresa Mastromarino