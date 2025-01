Tanta musica e giovani talenti al teatro Mazzacorati

Cinque concerti e due spettacoli gratuiti sono i prossimi appuntamenti organizzati da ’Succede solo a Bologna’ al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana. Il violino è il protagonista del concerto di stasera alle 21, che vedrà alternarsi sul palco del Teatro Mazzacorati i giovani violinisti, allievi del Conservatorio martini premiati al concorso ’Un violino per iniziare’. Il programma del concerto prevede, tra gli altri, il Trillo del diavolo di Tartini, il Rondò Capriccioso di Saint-Saëns, passando per la Tarantella di Sarasate. Al pianoforte Luigi Moscatello.

Giovedì sera sempre alle 21, sarà invece la volta della chitarra con il concerto ’Chitarra: viaggio tra Capricho Arabe e Asturias’. Il chitarrista Gabriele Caputo propone per l’occasione brani di Mauro Giuliani, Francisco Tarrega, Agustin Barrios Mangoré, Joaquin Rodrigo e Isaac Albeniz. Il pubblico potrà ascoltare, tra gli altri, la Fantasie sobre le motivos de la “Traviata” di Tarrega, la Rossiniana n.1 di Giuliani e Asturias di Albeniz.

Venerdì si cambia genere: spazio alle opere di Molière con uno speciale omaggio al celebre commediografo francese. Alle 21 quattro attori, Dario Turrini, Tina Milano, Roberto Garagnani e Graziella Conti, daranno vita ad alcune letture tratte da opere di Molière, cimentandosi in una lettura recitata e dialogata.