Tanta voglia di Europa. Le vetrine addobbate corrono forte: il traguardo è possibile

La creatività al potere. Tra i negozi che hanno mandato una foto della loro vetrina per partecipare all’iniziativa ‘I pubblici esercizi tifano Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom, non sono pochi quelli che hanno cercato un’adesione ’originale’.

Al Centergross di Funo di Argelato che, ricordiamo, ha aderito anche come struttura complessiva alla chiamata dell’associazione commercianti, c’è per esempio ’Biplastic’. Questa azienda che produce e lavora materie plastiche accoglie i clienti mettendo ben in mostra i prodotti, nei colori alternati rosso e blu: un’idea per restare vicini alla squadra di Motta e tirare la volata in Europa.

Valentino Grandi, invece, dell’impresa di pulizie di via Ronzani, a Casalecchio di Reno, si è fatto fotografare con accanto un manichino vestito di rossoblù. Più sobrie la Erressegi, ditta che si occupa di abbigliamento da lavoro, e Idc Srl, entrambi all’interno del Centergross, che si sono limitate ad esporre la locandina approntata dall’Ascom, dando comunque una mano al quadro generale.

E che dire dell’Edicola Forni di via Laura Bassi Verratti e delle sue Uova bicolori: Pasqua sarà pure passata, ma i rossoblù di Motta possono riservare ancora molte sorprese ai tifosi, è il messaggio.

Tanti modi per celebrare questa annata straordinaria, ma il risultato non cambia, e sono sempre di più le aziende e i negozi che aderiscono all’iniziativa Ascom. Da qui al termine del campionato non si può abbassare la guardia, sono tutte finali: oggi in uno stadio Stirpe che tiferà per la salvezza, il Bologna affronta un Frosinone affamato di punti. Bisogna bissare il match con la Salernitana, vinto in scioltezza: sarebbe una vittoria che, complice qualche risultato negativo delle dirette concorrenti (Roma, Atalanta e Juventus), potrebbe rivelarsi decisivo. Ricordiamo che approdare in Europa, magari in Champions, significherebbe per la squadra di Motta dare lustro all’intera città (con un indotto più che interessante, secondo gli addetti ai lavori).

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono.

Una raccomandazione: se vi è

possibile, è sempre meglio fare

la foto della vetrina con la presenza del/della titolare o di un/una addetto/a, per personalizzarla al massimo e renderla ancora più adatta alla pubblicazione. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.