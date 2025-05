"Tante falsità sul campo. Se l’Ozzanese se ne va faremo un’altra squadra"

Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Luca Lelli, a seguito delle accuse mosse dall’Ozzanese calcio dopo quanto successo domenica. La squadra ha perso una partita a tavolino perché l’erba sul campo non era stata tagliata: episodio che ha spinto l’Ozzanese, dopo mesi di dissapori, a decidere di traslocare. "La chiarezza e la verità sono alla base dell’amministrare di questa Giunta – afferma Lelli –, che non tollera né offese né false accuse. Prenderci la responsabilità dell’errore commesso era il minimo che potessimo fare, ma se dobbiamo dirla tutta era una partita di fine campionato, il cui risultato non avrebbe modificato in alcun modo l’esito della classifica. Sia ben chiaro che questo non vuole sminuire quanto accaduto né la squadra. Squadra che ribadisco abbiamo sempre sostenuto. Il presidente dell’Ozzanese ha inoltre dichiarato cose non vere, e proclama falsità. Se il presidente vuole andarsene da Ozzano ce ne faremo una ragione, ricordando che ci sono state svariate rifondazioni di società nel corso degli anni. Noi metteremo a bando l’impianto, e se vorrà procedere con l’addio a Ozzano ragioneremo sulla possibilità di creare una nuova realtà".

z. p.