Tante maschere in strada per la festa di Carnevale

Disagi limitati alla circolazione sulla Porrettana e tante famiglie in strada domenica pomeriggio dove la Pro loco ha dato vita all’atteso carnevale dei bambini. Il clou è stata la sfilata allegorica di Pianoro che ha permesso a tanti bambini di provare l’emozione di salire su un carro di carnevale. I temi dei carri presenti sono stati: Super Mario, Pian di Macina, App e un carro ambientale dedicato alla salvaguardia dei mari, in particolare alle difesa dalle microplastiche e ai loro effetti negativi sugli abitanti marini. Anche quest’anno i fotografi volontari di Casalecchio Insieme, sono andati alla ricerca delle maschere e dei costumi più originali : la famiglia che ha interpretato la favola di Pinocchio, quella che ha impersonato l’Oktober Fest, la famiglia degli unicorni, la famiglia fantasia con personaggi da "Alice nel Paese delle Meraviglie" al circo, mamma e figlio vestiti da pecore. Da segnalare i temi mitologici medievali: maghi, draghi e cavalieri poi tanti animali. Sorpresa per la scatola di caramelle tic-tac all’arancia. Novità assoluta il costume del quadro della Gioconda di Leonardo da Vinci.