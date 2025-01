"Tante prospettive per gli integratori"

Un’azienda globale focalizzata sulla ricerca di soluzioni naturali per la salute e il benessere delle persone. PromoPharma, da quasi 25 anni, studia e produce integratori alimentari e dispositivi medici, esportandoli in oltre 40 Paesi del mondo, mentre da due anni si è affacciata al mondo della Grande distribuzione organizzata (Gdo). "Abbiamo concluso il 2024 al di sopra delle nostre aspettative, soprattutto perché abbiamo acquisito nuovi clienti nell’ambito della Gdo. Un ulteriore step in vista del 2025 che ci aspettiamo sia positivo tanto quanto l’anno appena trascorso", osserva Filippo Borsani, ceo di PromoPharma. Il futuro è l’argomento principale di cui parla Borsani e non può essere altrimenti per un’azienda che punta sull’innovazione con 90 nuovi progetti all’anno e 80 distributori sparsi in giro per il mondo. "Il futuro di questo settore sarà senza dubbio roseo", conferma Borsani. E lo dicono anche gli studi di settore: "L’Italia – racconta il ceo di PromoPharma – è la prima area mondiale come consumo di integratori e si stima una crescita importante, dai 3,7 miliardi che oggi fattura il comparto si potrebbe arrivare sino cinque miliardi il prossimo anno". Questo è dovuto, soprattutto "alle tecnologie in prospettiva". L’azienda, all’interno del suo sito web, ha un’area dedicata interamente all’eco-sostenibile. "Puntiamo tutto sul controllo dell’ambiente – chiude Borsani – e sullo sfruttare in modo qualificato tutto ciò che ci offre la natura per aiutare le persone che vivono questa terra".

