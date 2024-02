"Tanti investimenti e servizi invariati"

Via libera ai conti del Comune con agevolazioni per le famiglie, sviluppo turistico ed investimenti per oltre 12 milioni di euro nel triennio 2024-26 senza aumenti di tasse e tariffe. Questa la sintesi del bilancio di previsione del Comune di San Benedetto Val di Sambro, l’ultimo della legislatura. Di rilievo il dettaglio degli investimenti che, spiega una nota, vede proseguire l’ente sul solco tracciato in queste due legislature dall’amministrazione: un numero rilevante di finanziamenti, arrivati non solo attraverso il Pnrr, ma anche grazie ad altre forme di contribuzione. Dalla rigenerazione urbana di Palazzo Ranuzzi De’ Bianchi di Pian del Voglio (1,35 milioni di euro) a quella del Residence Valsambro del Capoluogo (1,55 milioni), dalla realizzazione del Centro di Mobilità presso la stazione dei treni di Ripoli (4 milioni) al completamento degli interventi di riqualificazione della frazione stessa (730 mila euro), dal miglioramento sismico della sede del Nido e della Pubblica Assistenza a Montefredente (300 mila euro) alla riqualificazione energetica delle scuole medie del Capoluogo (1,7 milioni).

Tra le politiche a sostegno delle famiglie, sottolinea l’amministrazione, l’azione di maggior rilievo è il sostegno dei costi per l’aumento del numero di posti all’asilo nido di Montefredente che quest’anno, grazie a un contributo regionale, consentirà alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 40.000 euro di abbattere sensibilmente il costo della retta mensile. "Quello approvato – dichiara il sindaco Alessandro Santoni – è un bilancio che consolida il supporto e gli aiuti alle famiglie, confermando il finanziamento sui vari programmi di intervento. Il tutto senza aumentare tasse e tariffe a famiglie ed imprese, in un contesto in cui restano ancora alti i costi dei servizi legati a quelli dell’energia e dei carburanti. Risultati che attestano la validità di un bilancio solido e della visione strategica dell’amministrazione, capace di cogliere tutte le opportunità possibili, per realizzare azioni di alto rilievo e impatto in una realtà territoriale come la nostra, che con queste misure vuole confermare la sua attrattività e la sua crescita. Un bilancio che, come quelli passati, si ispira a prudenza e disciplina, consentendoci di chiudere questo secondo mandato amministrativo in forte equilibrio. L’approvazione del bilancio dà avvio alla gestione amministrativa di un esercizio che sarà caratterizzato dalla fine di questa legislatura, con il conseguente rinnovo dell’intero Consiglio Comunale nel prossimo giugno". Nei prossimi mesi, sindaco e giunta incontreranno i cittadini per informarli sui risultati complessivi di questi anni.