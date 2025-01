"Tanti investimenti per un 2025 di crescita"

Crescita di fatturato, nuove acquisizioni e ampliamento dei settori di investimento: alla ventunesima edizione di Marca by Bolognafiere, Stanislao Fabbrino, amministratore delegato del Gruppo Industriale Deco e ad e presidente di Fruttagel, ha esposto le attività portate avanti dal gruppo nell’anno appena trascorso. "Il 2024 è stato un anno crescita: il gruppo Deco ha chiuso l’anno con un fatturato di 230 milioni di euro, registrando un periodo contraddistinto da tre attività straordinarie, mirate esclusivamente a progetti di sviluppo e crescita dell’impresa".

"In primo luogo – prosegue l’amministratore delegato del gruppo – abbiamo perfezionato l’acquisizione del 20% del capitale sociale di Fruttagel, con l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione tra le due società cooperative. Inoltre, abbiamo realizzato un investimento significativo con l’installazione di una nuova linea di confezionamento a Bagnacavallo, che ci permetterà di potenziare la capacità produttiva nel settore della detergenza per la casa. Infine, con un nuovo stabilimento a Noale, in provincia di Venezia, stiamo investendo nel settore della cosmetica, rafforzando il segmento non alimentare e superando per la prima volta i confini regionali. Abbiamo già una solida prospettiva di crescita, alla quale si aggiungerà il fatturato derivante dall’acquisizione dello stabilimento di Noale. Stimiamo, quindi, di raggiungere un fatturato di 250 milioni di euro, consolidando la nostra posizione come un’impresa di dimensioni rilevanti".

a. p.