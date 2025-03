"Tanti miei personaggi nati dai vostri articoli"

Giuseppe Giacobazzi, cosa rappresenta il Resto del Carlino per lei? "Il Carlino è tradizione ed è parte di me. Ed è stato un onore quando mi hanno fatto direttore per un giorno, tengo come una reliquia il giornale del giorno in cui sono nato e sono felice di scoprire che tornerò ad essere direttore un altro giorno".

Ha scandito la sua vita? "Certo. Il giornale si comprava in edicola prima di andare a scuola, il venerdì e il sabato quando tornavi a casa la mattina presto e quindi c’è sempre stato".

Come sta la satira in questi tempi di predominio del politically correct? "C’è questa mania del politicamente corretto che ha distrutto un po’ l’apparato riproduttivo, ma la satira non si ferma. Ho sempre parlato di quello che mi capita, della realtà che ci circonda, delle nostre debolezze, delle turbe psichiche che riguardano un po’ tutti. Credo che sia bello vedere un editore che non si assoggetta a una pratica che vuole essere mainstream, ma resta fedele al concetto di libertà espressiva".

I personaggi protagonisti dei suoi spettacoli hanno preso spunto anche dalle pagine del Carlino? "Ma è chiaro. Vivo a Bologna da 53 anni, ne ho 62, e tanti personaggi anche discutibili, io li ho conosciuti davvero. O tramite amici, o perché si girava per osterie; io poi ho fatto anche l’oste, spillavo le birre in un locale bolognese e facevo tante chiacchiere. Il mondo della notte è stato davvero fonte d’ispirazione, c’era più gente in giro di notte che di giorno a Bologna".

Benedetta Cucci