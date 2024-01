Tanti occupati, ma sempre più anziani

Mai così tanti e mai così anziani. È il profilo dei lavoratori italiani che emerge dal rapporto ‘Il senso del lavoro nella comunità produttiva e urbana di Bologna’, realizzato dal Censis con la collaborazione di Philip Morris. A novembre 2023 in Italia si contavano 23,7 milioni di occupati, il livello più alto mai registrato. Ma in dieci anni, tra il 2012 e il 2022, la fascia 15-34 anni si è ridotta di 360mila occupati, mentre i lavoratori con almeno 50 anni di età sono aumentati di 2,7 milioni. Cambia anche l’approccio al lavoro, secondo cui bisogna lavorare per vivere e non viceversa: oltre tre su quattro (il 76 per cento) condividono l’idea che il lavoro c’è, ma è poco qualificato e sottopagato. Il 76 per cento dei giovani è convinto che un impegno aggiuntivo di un’ora di lavoro deve avere un compenso tale da giustificare la rinuncia a un’ora di tempo libero e 80 su cento degli italiani occupati vede nel lavoro un fattore che, soprattutto in passato, ha portato a trascurare gli interessi personali, tanto da porre il proprio benessere in secondo piano.

Nell’ambito della ricerca è stata condotta un’indagine presso i dipendenti di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna per analizzare quale sia il senso del lavoro all’interno delle dinamiche aziendali. Ne emerge il lavoro visto come diritto, ma anche come contributo personale alla collettività (lo afferma un dipendente su quattro); il lavoro come fattore di indipendenza (43 per cento), con particolare rilevanza per la componente femminile dell’occupazione (quasi il 58 per cento).