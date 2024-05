"Tanti ragazzi problematici. Dobbiamo star loro vicini"

Emergenza adolescenti: fragili, angosciati e a volte violenti. Una generazione che appare quasi aliena agli occhi degli adulti. Dopo gli ultimi fatti avvenuti a San Lazzaro, il tema è quanto mai di attualità.

Sindaca Isabella Conti, ancora una volta due adolescenti aggrediscono coetanei. Cosa sta succedendo?

"Dalla pandemia in avanti sono aumentati i casi di ragazzi problematici, di aggressioni ma anche di autolesionismo e disturbi alimentari. Il quadro è preoccupante e deve farci sentire tutti coinvolti a pieno titolo per disinnescare una situazione che può essere esplosiva".

Proprio a San Lazzaro si sono tenuti gli Stati Generali dell’infanzia e dell’adolescenza, quali sono le ragioni di tanta inquietudine e quali le possibili soluzioni?

"Difficoltà nella famiglia, sfiducia nel futuro, mancanza di fiducia in se stessi e abuso ormai diffusissimo di smartphone, con picchi di dipendenza da social network. A San Lazzaro durante la pandemia abbiamo avviato corsi di formazione per gli adulti di riferimento, come allenatori sportivi o insegnati, perché i ragazzi quando smettono di parlare con i genitori o hanno con loro una relazione conflittuale, comunque ricercano un contatto positivo con il mondo degli adulti. Volevamo fossero pronti ad ascoltarli e ad attivare gli aiuti necessari. Non basta. I ragazzi ci chiedono di aumentare le ore degli psicologi a scuola, cosa che abbiamo fatto".

Basta questo per ridurre i casi di bullismo? La certezza della pena potrebbe essere un ulteriore deterrente?

"La certezza della pena è un caposaldo della giustizia, ma parliamoci chiaro: mandare un minore in carcere significa vederlo uscire più segnato e problematico di quando è entrato. Bisogna che ci sia una alleanza tra istituzioni, scuola e famiglie".

Questi ragazzi hanno aggredito i coetanei a San Lazzaro, ma non sono residenti nel territorio.

"Questo non mi solleva né dalla responsabilità educativa che sento né dalla responsabilità politica. Per arginare il fenomeno abbiamo attivato presidi attivi della polizia locale, incontrato i genitori ai quali abbiamo dato il numero diretto del nostro comandante Manara".

Resta la solitudine come condizione permanente, ragazzi abbandonati a loro stessi.

"Oggi i ragazzi si sentono confusi, smarriti, soli rabbiosi o depressi, perché stiamo incarnando una società senza relazione. Gli smartphone ci stanno rubando tempo e anima. La scuola con i registri elettronici in cui accanto al nome c’è un numero, cioè la sua media scolastica, dice a quel ragazzo che ’vale’ quel numero. La crisi economica e sociale ci rende tutti più egoisti, individualisti e soli. Prima ci renderemo conto che i ragazzi hanno bisogno di relazioni vere, stabili e solide, con genitori, i coetanei e istituzioni, prima inizierà il miglioramento".

Zoe Pederzini