Tappa cittadina per Lepre con ’Eremo’: album di amore e rabbia che convince

Prosegue ’Eremo Tour’, il fitto calendario di concerti con cui Lepre sta portando in giro per tutta l’Italia il nuovo album di inediti uscito lo scorso 19 gennaio per Santeria/Audioglobe e che questa sera fa tappa al Binario69 di via de’Carracci.

Batterista, cantautore e autore musicale, Lepre è una delle novità più interessanti nel panorama indipendente: dopo il disco d’esordio ’Malato’ del 2022 confermata le sue capacità con il recentissimo ’Eremo’, un album d’amore e di rabbia che regala momenti di sperimentazione sonora e introspezione emotiva. È anche compositore di alcuni spettacoli del drammaturgo Andrea Cosentino (Premio Ubu 2018).