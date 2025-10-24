Targa a Maria e Sergio, due centenari speciali

Sono stati festeggiati due compleanni importanti a San Giorgio. Il primo è stato quello per i 101 anni di Maria Bressi. Pochi giorni dopo aver conversato nella piazza principale del paese col cardinale Matteo Zuppi, Maria ha festeggiato insieme ai suoi familiari, alle persone che abitano nel suo palazzo e al sindaco Paolo Crescimbeni. Maria è una persona gentile, lucida e molto allegra. Cucina e prepara la pasta fresca, anche se per poche persone, mixando piatti della tradizione emiliana a quelli calabresi, tipici della sua terra di nascita. Per il suo compleanno ha preparato una buonissima torta agli amaretti e non si è privata di brindare con i presenti e bere un flut di Prosecco. Pochi giorni dopo, a compiere 100 anni, è stato Sergio Minghetti. Sergio vive con la moglie Giovanna a San Giorgio da 30 anni e come dice lui stesso oggi non andrebbe in nessun altro paese. Lo si incontra spesso in giro con la moglie o a fare colazione e guida ancora l’automobile. Ha lavorato come meccanico con tanta passione e tempo in una azienda di metalmeccanica che realizzava macchine e le distribuiva nel mondo. Sergio narrandoci del "suo segreto di lunga vita" va in senso contrario a quello che si dice normalmente dell’alimentazione: ha sempre mangiato tanto pur mantenendo un buon fisico. Lui dice che ci vuole anche tanta fortuna. Sicuramente vivere con maggior ottimismo e serenità aiuta. Così il sindaco: "Ho consegnato loro una targa ricordo dell’evento e una bottiglia di vino Kentu, il vino fatto in onore dei centenari, prodotto da una cantina di Laconi, Comune nostro gemellato".

z. p.