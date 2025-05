Tari, slitta il pagamento. Per la prima rata c’è tempo fino al 30 settembre

Bologna, 5 maggio 2025 – Slitta il pagamento della della Tari. Per saldare la prima rata (o la soluzione unica) della tassa sui rifiuti ci sarà tempo fino al 30 settembre, e non al 30 giugno, come comunica direttamente il Comune. Per il saldo totale della seconda rata, invece, resta valida la scadenza del 2 dicembre.

"A seguito dell'istituzione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) della nuova componente perequativa destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tari (o per il pagamento in un'unica soluzione) è rinviata dal 30 giugno al 30 settembre. Resta invariata la scadenza del 2 dicembre per il pagamento della seconda rata”.

Le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, previste per i nuclei familiari con Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20mila euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli, verranno calcolate sull’arco di tutto il 2025 e saranno stabilite da Arera entro fine anno.