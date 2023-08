Tari abbattuta per famiglie numerose a Galliera: 50.000 euro dal Comune

Pagare la Tassa dei rifiuti? L’amministrazione comunale di Galliera ha deciso di stanziare 50.000 euro per le famiglie bisognose ed aziende del territorio. Il sindaco Stefano Zanni motiva la decisione della Giunta con queste parole: "Abbiamo aumentato i fondi, un aiuto concreto che arriva a seguito di un anno che è stato davvero molto difficile, per sostenere e allargare platea". La decisione di devolvere questi soldi per la Tari è stata presa nel corso dell’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva.

Nel frangente, Galliera ha deliberato uno stanziamento complessivo di 50.000 euro a favore di utenze non domestiche e domestiche per il pagamento della tassa dei rifiuti. "Dopo anni difficili, ancora non superati del tutto, le condizioni ci hanno permesso di stanziare il doppio rispetto al 2022 per famiglie numerose con più di tre figli o a basso reddito, oltre che a confermare la stessa somma per le utenze non domestiche", informa l’assessore comunale al Bilancio, Diego Baccilieri, che si dice soddisfatto di aver potuto mettere queste risorse a disposizione di chi ne ha bisogno. Il primo cittadino Stefano Zanni, poi, ha rimarcato come tali azioni vadano nella direzione di sostenere imprese e nuclei familiari in una maniera concreta, cercando altresì di allargare la platea dei potenziali fruitori dello sgravio che, spiega il vicesindaco Umberto Sabattini più nel dettaglio, "riguarda contribuenti – capifamiglia e alcune categorie di attività commerciali – a condizione che questi siano in regola coi precedenti pagamenti".

Il bando, per tutti coloro che volessero partecipare, sarà pubblicato sul sito del Comune di Galliera indicativamente verso la metà di settembre. Sarà presente un documento dettagliato dove verranno indicati gli Isee necessari per poter richiedere questa agevolazione sulla tassa dei rifiuti e i tempi nei quali poter partecipare, in modo da abbattere la spesa familiare per questa tassa.

z. p.