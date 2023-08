Tari, evasione da 400mila euro: Castel Maggiore pronta con 700 solleciti

Il Comune di Castel Maggiore a caccia dei morosi della Tari. In questi giorni le bollette 2023 della raccolta dei rifiuti sono in stampa e saranno in distribuzione dal 23 agosto prossimo. Le bollette cartacee emesse dall’amministrazione comunale sono 5.346, quelle inviate via mail e pec sono 1.140, mentre sono 2.874 quelle fornite attraverso il cassetto fiscale telematico Linkmate.

"A fine agosto – sottolinea Matteo Cavalieri, assessore comunale al Bilancio - verranno recapitate anche circa 700 raccomandate di sollecito per Tari 2022 non ancora pagata, per un importo complessivo di 447mila euro. E contiamo di recuperare questi soldi che ancora mancano. Rilevo poi che, a proposito del pagamento, è in progressivo aumento il ricorso ai sistemi digitali, ormai al 43% del totale. Questo dato che registriamo significa un risparmio di tempo e risparmi sui costi di stampa e sulla spedizione".

Le scadenze dei pagamenti della Tari sono il prossimo 30 settembre e il prossimo 16 dicembre. Cavalieri ricorda poi che abitazioni e imprese colpite dall’alluvione del maggio scorso fruiscono della possibilità di dilazionare il versamento. "Per dilazionare il pagamento della Tari – prosegue l’assessore al Bilancio - è necessario inviare entro il 31 agosto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atto attestante che l’utenza sia collocata in una abitazione o sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali".

Per quanto riguarda i risultati della raccolta rifiuti, con l’81% di raccolta differenziata conseguito nel 2022, Castel Maggiore rientra nel 37% di Comuni virtuosi dell’Emilia - Romagna che hanno portato la raccolta differenziata sopra l’80%. "I risultati positivi della nostra raccolta differenziata – aggiunge Cavalieri – senza ombra di dubbio premiano l’ambiente. Ma allo stesso tempo ci permettono anche di contenere gli aumenti dei costi del servizio".

Pier Luigi Trombetta