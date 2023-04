Tari, Fd’I all’attacco: "Sconto agli organizzatori"

"Abbiamo scoperto che pur di agevolare gli organizzatori, il Comune ha previsto per loro una tassa dei rifiuti bassissima, soli 36 euro per ripulire tutta la zona da bottiglie di vetro, urina e vomito, oltre a uno sconto di 1.000 euro sul suolo pubblico. Una presa in giro ai tanti cittadini per bene, che pagano le tasse e rispettano le regole". Fratelli d’Italia, con una nota del capogruppo in Comune, Stefano Cavedagna, contesta alcune scelte di Palazzo d’Accursio con un accesso agli atti sull’organizzazione del mega party per la Liberazione al Pratello. "Questa è la città di Lepore e questa la sua idea di democrazia – chiosano –: alcuni sono più uguali degli altri". Molto critica anche la Lega. "Una nota positiva di quest’anno è la tutela della Basilica di San Francesco, l’anno scorso presa d’assalto dagli Spider-Man e dagli ubriachi di turno e ridotta a urinatoio – sottolinea il capogruppo Matteo Di Benedetto – . Tuttavia, questo non basta a colmare i danni per i residenti in termini di vivibilità della loro stessa dimora, di rumore, di degrado e di abbandono. Le strade ancora invase da urina e alcol sono state un triste e indecoroso spettacolo che poco ha a che fare con la Liberazione".

Per Francesca Scarano (Misto) invece, "è giusto che anche a Bologna venga celebrata la ricorrenza del 25 aprile che proprio perché così importante non va assolutamente strumentalizzata e monopolizzata. La nota dolente in una giornata che dovrebbe essere di tutti – incalza la consigliera comunale – è la deriva che spesso tale celebrazione vede in città con atteggiamenti incivili ed irrispettosi (sempre impuniti!) che ledono fortemente il vero significato del 25 aprile".

"Nonostante le misure adottate dall’amminsitrazione, anche quest’anno si sono registrati i soliti disagi e comportamenti incivili in tutta l’area limitrofa al Pratello – attaccano invece Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase, consiglieri comunali di ‘Bologna ci piace’ –. Degrado, sporcizia, odore di urina, montagne di rifiuti abbandonati ovunque. La zona è stata ripulita ma i costi di tutto ciò chi li sosterrà? L’amministrazione ha elevato sanzioni a coloro che hanno commesso i soliti atti incivili? È inaccettabile che i cittadini bolognesi debbano pagare con le loro tasse tali costi". Nicola Stanzani, consigliere comunale di Forza Italia, parte invece da un presupposto diverso. "Conclusi i festeggiamenti per la Liberazione, si può constatare come le manifestazioni e in particolare l’evento ‘Pratello R’Esiste’, forse anche per le pressioni politiche e mediatiche di queste settimane, siano stati organizzati e gestiti un po’ meglio dell’anno scorso – precisa Stanzani assieme alle consigliere forziste di Quartiere Maria Chiara Casadio (Santo Stefano) e Annamaria Cesari (Porto-Saragozza) –. Peccato però che, come per un incantesimo degno di Cenerentola, finita la festa, gabbato il residente. Dalle 22 tutto come da solito copione: col defluire della folla per tutto il centro storico, ecco che ricompaiono le solite situazioni di degrado cittadino, con tentativo di scalata della facciata della basilica di Santo Stefano all’una di notte. Il giorno dopo ci raccontiamo sempre i soliti episodi di degrado e violazione dei diritti dei cittadini, oggi con la consapevolezza che tutto questo si potrebbe evitare se si volesse".

pa. ros.