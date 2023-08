Tari, il caso delle bollette pazze "Il conguaglio sarà automatico"

L’amministrazione comunale di Castel San Pietro comunica alcune precisazioni in merito agli errori presenti in una parte degli avvisi di pagamento della Tari acconto 2023, per rispondere a dubbi e domande espresse in questi giorni dai cittadini in seguito alla pubblicazione dell’avviso su tutti i canali istituzionali. Innanzitutto, il disguido riguarda il solo dato del numero dei componenti della famiglia. L’errore si è verificato per un’errata importazione dei dati necessari per la bollettazione da parte di Municipia, società alla quale il Comune ha affidato dal 1° gennaio 2023 la gestione e riscossione della tassa rifiuti, che ha effettuato la conversione del file con una procedura standard, che utilizza anche per altri enti, senza tenere conto del differente formato dei files forniti dall’anagrafe comunale.

Nel frattempo, Municipia è già al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile la problematica emersa e per inviare agli utenti una comunicazione con tutte le informazioni in merito. Le bollette con errore potranno essere ricalcolate e consegnate ai cittadini che ne faranno richiesta, per il pagamento entro la scadenza indicata. Comunque, non è necessario richiedere la rettifica. Per tutti coloro che pagheranno la bolletta con l’errore, le correzioni saranno automaticamente apportate e compensate nella bolletta Tari a saldo 2023, con scadenza il 2 dicembre. Per far fronte alle richieste derivanti da questo disguido, è stata potenziata l’attività dello Sportello Tari; sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico ed estesa la possibilità di ricevimento. È stato aumentato anche il presidio della mail attraverso una risorsa ulteriore dedicata, in aggiunta al personale già attivo. I tecnici di Municipia sono disponibili allo sportello Tari che si trova all’entrata del portone centrale nel palazzo comunale, in piazza XX Settembre (orari: lunedì 8.30-12.30, martedì e giovedì 8.30-12.30 e 15-18); oppure via e-mail, all’indirizzo: [email protected], e anche tramite call center, al numero indicato negli avvisi spediti: 800213036 (gratuito da telefono fisso) oppure al numero 199.179.964 per il quale è attiva la modalità di richiamata nel caso sia occupato.