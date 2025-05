Tari: la prima rata slitta al 30 settembre. Non cambia la seconda

Era un’idea già circolata, ma ora è ufficiale. Il Comune conferma infatti quanto ipotizzato nelle scorse settimane in merito al pagamento della Tari. La scadenza della rata di giugno slitta in avanti rispetto alla scadenza del 30 giugno: ci sarà tempo fino al 30 settembre. "A seguito dell’istituzione da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) della nuova componente destinata a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti– spiega Palazzo d’Accursio – la scadenza per il pagamento della prima rata della Tari (o per il pagamento in un’unica soluzione) è rinviata dal 30 giugno al 30 settembre. Non cambia invece la scadenza del 2 dicembre per il pagamento della seconda rata".

Un rinvio della prima rata, avevano spiegato i dirigenti comunali in una recente commissione, era stato messo in conto per consentire l’inserimento nei bollettini di pagamento della quota di 6 euro di cui ogni utenza dovrà farsi carico per finanziare il bonus sociale. Le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, previste per i nuclei familiari con Ise non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli, "verranno calcolate sull’arco di tutto il 2025 e saranno stabilite da Arera entro fine anno".