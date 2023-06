Tari, scadenze e agevolazioni

Scadenze e agevolazioni a Casalecchio per la tasse sui rifiuti (Tari) la cui scadenza di pagamento è stata fissata al 31 luglio con la consueta modalità delle due rate. Confermata anche l’esenzione di pagamento per l’utenza domestica alle persone o famiglie con Isee non superiore ai 5mila euro. Cessano le riduzioni per Covid, mentre sono applicate d’ufficio una riduzione del 30% ai negozi di vicinato che vendono merci non alimentari e che non sono collocati nell’area dei grandi centri commerciali. Una riduzione del 30% alle aziende artigiane che erogano servizi estetici alla persona e una riduzione del 50% alle attività economiche aperte al pubblico e situate nel tratto di via Marconi con via Dante.