Tariffa puntuale, ira animalista: "Penalizzato chi ha gatti o cani"

La Tariffa corrispettiva puntuale, introdotta dai primi di gennaio, in alcuni Comuni della Bassa, causa polemiche a Granarolo come successo anche a Baricella dove gli animalisti si sono detti contrari a quanto previsto dal Comune, ovvero che non viene tenuto conto, e quindi penalizzato, chi ha animali domestici.

A parlarne il consigliere di opposizione, Pino Minissale: "Una decisione presa da questa amministrazione granarolese, senza un confronto o un regolamento che possa informare i cittadini soprattutto sui costi. Noi sappiamo poco o nulla se non che ogni cittadino avrà un numero di conferimenti all’anno in base ai componenti della famiglia. Il sindaco sui social ha scritto che, tenendo conto anche dell’esperienza dei Comuni del nostro bacino di riferimento, ogni conferimento in più costerà da un minimo di 0,80 a 1,40 euro. Un costo il cui valore è vago e che rappresenta una forbice molto ampia. Il nuovo sistema di raccolta Tcp prevede l’introduzione di un sistema di tariffazione basato sul numero di conferimenti effettuati. In caso di bambini di età inferiore ai 36 mesi, l’agevolazione è riconosciuta in automatico. Per tutti gli altri casi, come per esempio i presidi/ausili sanitari, di cui necessitano anziani o disabili, l’agevolazione purtroppo va richiesta. Questo passaggio mi preoccupa perché la burocrazia spesso non va incontro ai bisogni delle persone fragili".

Minissale aggiunge: "Nessuna agevolazione è prevista per chi ha uno o più gattini, considerando il fatto che la lettiera va conferita nel cassonetto dell’indifferenziata e di conseguenza aumenta di parecchio il numero dei conferimenti. Presenterò una mozione per chiedere l’agevolazione per i cittadini che hanno in casa un gatto. Inoltre si è creata un’altra incresciosa situazione, cioè lo spostamento di alcune isole ecologiche, costringendo i cittadini a percorrere lunghi tragitti per i conferimenti; non solo, non sono stati informati riguardo le possibili riduzioni in bolletta per compensare il disagio. Altri cittadini invece, si sono ritrovati i cassonetti quasi sotto le proprie finestre".

Il sindaco Alessandro Ricci sottolinea: "Spesso dopo la prima fase si sono resi necessari aggiustamenti. Se necessario li faremo. Stiamo lavorando sul regolamento assieme ai Comuni e appena sarà approntato lo schema faremo un altro giro di assemblee per pareri e opinioni".

Zoe Pederzini