"Tariffa rifiuti, troppi errori nelle bollette"

"Una gestione dei rifiuti tutt’altro che funzionante e funzionale". Il sindaco di Baricella, Omar Mattioli (nella foto) lamenta criticità e inefficienze del servizio della tariffa corrispettiva puntuale di Hera: "A meno di un anno dall’entrata in vigore della Tcp, la gestione dei rifiuti nel nostro comune presenta alcune luci e molte ombre". Mattioli prosegue: "Come amministrazione confermiamo la bontà della scelta di passare da tributo a tariffa e di utilizzare un calcolo puntuale del rifiuto prodotto: un primo grande risultato ambientale è la riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato; inoltre sono state introdotte una serie di migliorie come l’ecomobile, il servizio smaltimento eternit, la raccolta degli sfalci ingombranti. Tuttavia se nel tempo alcune criticità come i mancati svuotamenti e la rottura dei bidoncini si sono in parte risolte, permangono ancora problemi all’ecosportello per le lunghe code, e ultimi in ordine di tempo quelli legati alla bollettazione".

A settembre infatti i cittadini di Baricella si sono visti recapitare la prima delle tre bollette in cui è suddivisa la tariffa, e fin da subito ci sono state forti lamentele. In particolare per tre ragioni: sono state addebitate sanzioni non dovute per mancato ritiro dei bidoncini, quando in realtà il cittadino le aveva già ritirate da due anni, cioè dal 2023 quando è iniziato l’adeguamento del sistema. Almeno un centinaio di utenze non domestiche sono state registrate con il solo codice fiscale in mancanza di partita Iva, rendendo di fatto impossibile poter scaricare il 10% della tariffa dalla dichiarazione dei redditi. Infine gli utenti che hanno il bidone per i pannoloni degli anziani, hanno riscontrato un errato calcolo degli svuotamenti, con la preoccupazione che nel conguaglio di gennaio ci siano delle maggiorazioni non corrette da pagare o altri addebiti non dovuti. "A queste criticità si aggiunge poi il fatto che per risolverle l’utente deve chiamare il numero verde al quale spesso gli operatori non risultano preparati, oppure deve fare delle lunghe file all’ecosportello – lamenta il sindaco –. Capisco quindi che i cittadini siano arrabbiati, e noi come amministrazione stiamo chiedendo alla multiutility risposte e soluzioni".

Rispetto ai rilievi mossi dal primo cittadino, Hera precisa che "i cittadini che hanno segnalato all’amministrazione comunale di aver ricevuto una bolletta non corretta, non dovranno fare nient’altro: saranno contattati personalmente dalla multiutility per analizzare i dati e la loro posizione, se errata, sarà sanata d’ufficio. Chi era già in possesso delle dotazioni ma non lo aveva comunicato entro la scadenza indicata nelle comunicazioni ricevute prima dell’introduzione della TCP, riceverà comunque lo storno della penale. Per quanto riguarda l’agevolazione pannolini per bambini fino ai 36 mesi di età e l’indicazione della partita Iva nella bolletta, Hera ricorda che questi dati saranno inseriti automaticamente nelle relative posizioni dei contribuenti solo quando l’amministrazione comunale consentirà l’uso dell’anagrafe aggiornata".

Zoe Pederzini