Tariffe Cra, Anaste ricorre al Tar

Tariffe diverse alle strutture per anziani, le associazioni aderenti ad Anaste hanno depositato il ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna - con l’intervento di Anaste regionale – contro la delibera dell’Emilia-Romagna del 7 luglio 2025. Delibera il cui oggetto riguarda ‘l’adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati’. Con essa, si stabilisce che, per quanto riguarda le Case di residenza per anziani (Cra), a tutti i gestori di ambito privato sia dato un aumento di 4,25 al giorno per ospite, mentre ai gestori che applicano il contratto Anaste solo 3 euro. Una delibera che "crea situazioni di disparità", dichiara il presidente di Anaste regionale Gianluigi Pirazzoli (foto). Da qui, il ricorso al Tar.
CronacaTariffe Cra, Anaste ricorre al Tar