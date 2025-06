Tariffe dei nidi, caldo e centri estivi. Ara: "Lavoriamo per le famiglie"

Caldo, tariffe nidi e centri estivi: sono alcuni dei fascicoli aperti sul tavolo dell’assessore alla Scuola, Daniele Ara. Da anni nei nidi e nelle materne non si respira dal caldo. E non è la prima volta che le temperature in estate sono tropicali...

"Siamo consapevoli del problema. Occorre un piano di adattamento a questo nuovo clima perché è evidente che stiamo vivendo una situazione fuori scala".

In una lettera al Carlino, una mamma lamenta un costo eccessivo dei nidi comunali. "Non direi. Precisiamo: le tariffe dei nidi sono calcolate in base all’Isee. Abbiamo contemplato almeno una settantina di fasce Isee, corrispondenti ad altrettante tariffe così da per tarare al meglio il costo di un servizio che riteniamo essenziale. Inoltre, ricordo che, anche grazie al bonus Inps, è prevista la gratuità totale fino ad un Isee di 23.500 euro".

Un piccolo incremento, però, c’è stato. "Non per i bimbi che frequentano il nido fino alle 17.30 e che sono la maggior parte. Non un euro in più per loro. Per chi resta fino alle 18, c’è un piccolo ritocco. Da settembre, meno del tre per cento delle famiglie pagherà 20 euro in più".

A luglio le famiglie scelgono se usufruire dei nidi oppure no. Come sono andate le iscrizioni 2025? "Le domande sono: 1.880 per la prima settimana, 1.859 per la seconda e 1.755 per la terza settimana. Corrispondono a una media del 66 per cento degli iscritti e sono in linea con quelle dell’ultimo biennio".

I nidi, come da accordo dell’epoca Guazzaloca, chiudono il 21 luglio. Quest’anno anticipate al 18 luglio. "A luglio, il nido comunale è aperto all’utenza durante le prime tre settimane e termina venerdì 18 luglio. Abbiamo ritenuto non fosse funzionale tenere aperto il solo lunedì 21".

Storia lunga: l’incentivo per gli educatori in servizio a luglio. Trovato l’accordo con i sindacati? "La materia è oggetto di accordo sindacale ed è ancora in atto un confronto con le Rsu-sindacati. Per quanto riguarda l’organizzazione, stiamo completando la programmazione del personale necessario per luglio 2025. Quello a tempo determinato sarà impiegato per coprire le assenze e per il sostegno in caso di presenza di bambini con disabilità".

Passiamo ai centri estivi, come sono andati? "Sempre bene segno che diamo risposta ad un bisogno delle famiglie. Al momento, abbiamo 8.582 bambini in 98 centri estivi con 41 gestori. In tutto offriamo 42.581 turni di cui 31.233 già occupati e 11.348 ancora disponibili".

E’ aumentata la tariffa di frequenza settimanale? "Le tariffe vanno da un minimo di 90 euro ad un massimo di 180 euro, in media si tratta di 129 euro circa. Nel 2024 la tariffa media era di 123 euro. Abbiamo, quindi, un incremento di circa il 4,70 per cento che abbiamo cercato di contenere il più possibile, trovando un punto di incontro tra i costi sostenuti dai gestori e quelli delle famiglie". Il quattro per cento in più pesa molto sulle tasche delle famiglie.

"Il tema è molto sentito. Negli ultimi anni tutto è aumentato. Ne siamo consapevoli. Il nostro impegno è quello di offrire, con risorse comunali, regionali e nazionali, il più alto contributo possibile per tre settimane (100 euro a settimana) per nuclei fino a 35.000 euro di Isee. Occorre perfezionare ancora l’integrazione fra centri estivi e quello che può offrire la scuola statale".