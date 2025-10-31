Tartufesta, è qui lo show. Sapori e musica sui monti

Monghidoro celebra l’Appennino con la Tartufesta 2025: sapori, natura, cultura e spettacoli in un’unica giornata. Domani, 1 novembre, dalle 8:30 fino al tardo pomeriggio, Monghidoro si prepara a ospitare la Tartufesta. La manifestazione, che si terrà a 841 metri di altitudine, invita a scoprire e assaporare il tartufo pregiato dei colli bolognesi, i prodotti del sottobosco e i tesori culturali e paesaggistici del territorio, con una varietà di esperienze che spaziano dalla gastronomia alla natura e alla tradizione. La piazza Cavalier Gitti diventerà il cuore della festa, trasformandosi in una vivace piazza del Gusto dove gli stand proporranno piatti al tartufo preparati dalle ’Super Zdore’ del Gruppo Scaricalasino. Per chi vuole vivere appieno l’atmosfera, lo spazio si animerà anche nel pomeriggio con il Tartufestival, offrendo momenti musicali e d’intrattenimento che faranno da cornice alle degustazioni. Alle ore 14 il programma musicale prende vita con l’esibizione dei Suonatori della Valle del Savena, che, con le loro melodie tradizionali coinvolgeranno il pubblico con danze, musiche e canti popolari in un’esperienza molto coinvolgente. Alle 16, in piazza Cavalier Gitti, il Gruppo Scaricalasino accoglierà la Jimmy & Scots Folk Band, pronta a scaldare l’atmosfera con le sonorità della musica folk irlandese. Lungo le vie del paese, oltre 50 espositori offriranno una selezione dei migliori prodotti locali: dal pregiato tartufo al marrone biondo, passando per zuccherini montanari, miele di castagno, oggetti d’artigianato e tanto altro. Così la sindaca Barbara Panzacchi: "Questa Tartufesta rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire il gusto e le tradizioni dell’Appennino bolognese. La Tartufesta, infatti, da anni è un appuntamento fisso per Monghidoro, poiché rappresenta un momento fortemente attrattivo e mira a rilanciare la tradizione attraverso la valorizzazione di tutti quei prodotti che contraddistinguono l’Appennino bolognese, condividendoli con i tanti visitatori che vengono per gustarli oltre che per conoscere le tante peculiarità e le attrattive che il nostro territorio vanta e certamente dopo l’ apertura del Nodo di Rastignano sarà anche più facile raggiungerci da Bologna. Ringrazio l’ufficio Iat di Monghidoro e il gruppo Scaricalasino, organizzatori della manifestazione". Zoe Pederzini