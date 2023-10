Tartufo da 500 grammi protagonista a Savigno

Programma intenso oggi a Savigno, per l’edizione numero 40 di Tartofla: seconda giornata del festival internazionale del tartufo bianco, che per l’occasione metterà in vetrina quella che ad oggi risulta essere la ‘palla’ più grossa di inizio stagione: un esemplare di Tuber magnatum da mezzo chilogrammo cavato da Giovanni Nicolini nei boschi di Gaggio Montano e finito in vendita al banco di Appennino Food. "Dove l’ho trovato non lo dico neanche sotto tortura. E’ una ‘bollata’ che tutti gli anni mi riserva ottime sorprese. Lo scorso anno un tartufone da sei etti, quest’anno un po’ più piccolo, ma sempre un bel colpo" dice l’agricoltore di Pietracolora, 80 anni, che la sua prima uscita alla cerca della trifola l’ha fatta quando di anni ne aveva 10.

"Devo dire che il merito è in gran parte della mia Chica: una Lagotta di 9 anni che ho addestrato io. Fra l’altro ‘palle’ di questa dimensione sono sempre più rare, la qualità è ottima, ma nei decenni scorsi ad ogni uscita se ne trovavano ben di più, oggi i cercatori sono troppi e di trifola ce n’è sempre meno". Alle quotazioni attuali questo esemplare vale oltre 2mila euro in quanto per questa taglia il mercato quota 4200 euro il chilogrammo. Di poco superiore ai 2mila euro il chilogrammo per pezzature medio-piccole secondo i venditori dei banchi che oggi e anche il primo novembre saranno aperti nella piazza e nelle vie del centro di Savigno dalle 9 alle 18. Da segnalare oggi alle 10 al ritmo della musica della banda Zanoli la cerimonia di inaugurazione, i mercatini e i menù a tema delle botteghe, ristoranti e trattorie del paese.

g.m.