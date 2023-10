’Tartufo e dintorni’. Come addestrare il cane da cerca

Veterinario, scrittore e appassionato ‘tartufaio’. Laurenzo Mignani (foto), bolognese originario di San Chierlo, è cresciuto a latte e tartufo, è stato per un ventennio presidente regionale dell’Ordine dei medici veterinari. E’ conosciuto come autore di gustosi racconti ma pochi giorni fa ha portato a termine un libro intitolato ‘Il tartufo...e dintorni’. Saggio divulgativo, 80 pagine editate dalla Libreria Piani, con tutto quello da sapere intorno a questo prezioso e per tanti versi misterioso tesoro del bosco, e soprattutto i segreti e rudimenti per addestrare il cane da tartufo. "Come editore e libraio ho il piacere di partecipare al fenomeno delle tartufeste ed in particolare alla Tartofla di Savigno", spiega Piani, mentre Mignani racconta di un libro "nato quasi per scherzo. Confesso che da gourmand apprezzo il tartufo anche se da sempre lo considero il prodotto gastronomico più sopravvalutato di tutta la cucina", ammette l’autore che nel libro dopo un quadro storico passa a fornire indicazioni pratiche per addestrare l’indispensabile alleato nella cerca, per poi diffondersi nella descrizione dei tanti tipi di tartufo senza trascurare gli aspetti ecologici e normativi.