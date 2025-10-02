Taser alla polizia locale: "Al via sei mesi di prova"

Due taser (le pistole elettriche) in dotazione a breve alla polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Nel consiglio comunale di lunedì scorso è stato approvato infatti il nuovo regolamento per la sperimentazione dell’arma a impulsi elettrici (taser) da parte della polizia locale.

"Il percorso di sperimentazione – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – durerà per un periodo di sei mesi e vedrà due agenti dotati di queste pistole elettriche. Al termine di questo periodo il comandante della polizia locale di San Giovanni in Persiceto inoltrerà apposita relazione al consiglio comunale". Ma non solo, perché prima di essere dotati della pistola a impulsi elettrici, gli agenti dovranno seguire un corso di addestramento in coordinamento con l’Azienda sanitaria locale. Il taser spara dardi elettrici e provoca una paralisi muscolare temporanea con lo scopo di immobilizzare un soggetto pericoloso. Il taser funziona stimolando il sistema nervoso, causando contrazioni muscolari incontrollabili e incapacità di muoversi. Tuttavia, come è noto e come già balzato alle cronache, il suo utilizzo, principalmente affidato alle forze di polizia, presenta rischi, soprattutto se la persona colpita ha condizioni mediche preesistenti. Sul tema anche il Comune di Calderara sta andando in questa direzione come spiega il sindaco Giampiero Falzone. "La situazione normativa attuale – afferma il primo cittadino –, ovvero il decreto Milleproroghe consente, cosa vietata fino a poco tempo fa, anche ai Comuni sotto i 20mila abitanti di sperimentare lo strumento taser fino al 31 dicembre prossimo; tuttavia ciò rappresenta un lasso di tempo troppo breve per mettere in campo fattivamente la sperimentazione, perché serve un addestramento specifico e l’acquisto della strumentazione. Da parte nostra allora abbiamo impegnato il consiglio comunale ad avviare le opportune valutazioni interne approfondendo la questione taser con gli operatori stessi e le rappresentanze sindacali, raccogliendo ogni elemento utile per trovarsi pronti a prendere una decisione l’anno prossimo". "Ovvero – prosegue il sindaco di Calderara –, quando la normativa potrà essere definitiva. Intanto continuiamo con la dotazione dello spray urticante, dei giubbotti antiproiettili e antitaglio e con l’organizzazione di corsi di autodifesa, anche valutando una convenzione con le palestre del luogo per l’attivazione di corsi specifici. Entro il corrente anno acquisteremo anche le body cam; perché la sicurezza degli operatori di polizia locale è una priorità di questa amministrazione comunale".

Pier Luigi Trombetta