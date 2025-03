Taser alla polizia locale, il consiglio comunale dà il via libera

La pistola elettrica (taser) alla polizia locale di Calderara. La proposta è arrivata dalla lista civica di centrodestra Uniti per Calderara, con capogruppo Matteo Murgia, ed è passata l’altra sera in consiglio comunale con un emendamento della maggioranza. "Recentemente – spiega Murgia – la polizia locale della città metropolitana di Bologna ha adottato delle bodycam a uso del personale di polizia municipale e lo stesso strumento è stato esteso anche alla polizia locale di Calderara. Una moderna forza di polizia deve avere ogni tipo di strumento per prevenire e reprimere i reati e abbiamo chiesto una integrazione del taser e di corsi di autodifesa a corredo di questa nuova dotazione".

E l’esponente civico continua: "Il Comune di Bologna per meri motivi ideologici ha già dato diniego all’uso del taser non dando la priorità alla sicurezza degli operatori di polizia locale della città petroniana. Allora abbiamo chiesto alla giunta comunale di Calderara di impegnare il consiglio comunale a conoscere come vuole procedere in merito alla questione del taser e dei relativi corsi per permettere di mettere in sicurezza gli operatori senza dovere ingaggiare colluttazioni fisiche con le persone fermate". "E allo stesso tempo – continua il civico – di organizzare dei corsi di autodifesa, uso manette, uso spray al peperoncino e altri strumenti di polizia visto che sono oltre 10 anni che non vengono più svolti. In tal senso abbiamo chiesto al Comune di fare una convenzione con le palestre del luogo per l’attivazione di questi corsi, fondamentali per gli operatori in un’ottica di moderna forza di polizia".

"Oggi il decreto Mille Proroghe – precisa il sindaco Giampiero Falzone – consente, cosa vietata fino a pochi giorni fa, anche ai Comuni sotto i 20mila abitanti, di sperimentare lo strumento taser fino al 31 dicembre prossimo. Tuttavia, ciò rappresenta un lasso di tempo troppo breve per mettere in campo fattivamente la sperimentazione perché serve un addestramento specifico e l’acquisto della strumentazione".

"Ci impegniamo come giunta – prosegue il primo cittadino – ad avviare le opportune valutazioni interne approfondendo la questione taser con gli operatori stessi e le rappresentanze sindacali, raccogliendo ogni elemento utile per trovarsi pronti a prendere una decisione nel 2026, quando la normativa potrà forse essere definitiva. Continueremo, come già fatto sull’uso dello spray urticante, con l’organizzazione di corsi di autodifesa, anche valutando una convenzione con le palestre del luogo, facendo una ricognizione su istruttori di tecniche di autodifesa efficaci che possano mettere le proprie competenze a disposizione degli operatori". E aggiunge: "Insomma, non ci sono preconcetti ed ho sentito la polizia locale che ha condiviso l’opportunità di questa ulteriore dotazione". Pier Luigi Trombetta