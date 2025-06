Trovato in possesso di un taser nel parco, minorenne denunciato ad Anzola

Anzola dell'Emilia, 9 giugno 2025 - A seguito di numerose segnalazioni arrivate dai cittadini di Anzola dell'Emilia, i carabinieri hanno intensificato i controlli nei parchi e nelle strade, identificando e denunciando un minorenne per porto di armi o oggetti atti a offendere in quanto trovato in possesso di un taser.

I controlli dei militari dell'Arma della Stazione di Anzola Emilia sono avvenuti a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini del posto in merito alla presenza, in particolar modo all’interno del parco pubblico Fantazzini e nelle vicinanze dell'Istituito scolastico Pascoli, di gruppi di ragazzi che, oltre a consumare droga, ricorrendo anche all'uso del gas esilarante, infastidivano i passanti e in alcuni casi si rendevano responsabili di danneggiamenti.

Il blitz

Durante uno di questi controlli, i carabinieri hanno identificato quattro giovani trovando nella tasca della giacca di uno di loro un taser perfettamente funzionante e in grado di sprigionare energia tale da provocare dolore e disorientamento.

I militari dell'Arma hanno anche recuperato sette palloncini di colore nero in possesso di un altro ragazzo, usati probabilmente per inalare il gas esilarante contenuto all’interno di bombolette spray, visto che proprio una bomboletta spray contenente perossido di azoto (droga della risata) è stata ritrovata nelle vicinanza dei giovani, senza che questi se ne assumessero la paternità.

Il minorenne trovato in possesso del taser è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.