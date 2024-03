Trovati con taser proibiti: due giovani bloccati dopo un inseguimento

Bologna, 6 marzo 2024 - Avevano nascosto due 'taser' di genere proibito, dentro una torcia e nella chiave elettronica di un'auto, ma sono stati scoperti dalla polizia e bloccati dopo un breve inseguimento. E' successo in zona Montagnola, dove era in corso uno dei servizi straordinari di controllo, e a essere fermati e denunciati sono stati due giovani di 17 e 25 anni, di origine tunisina. Alla vista degli agenti, per evitare di essere identificati e perquisiti i due si sono dati alla fuga, ma in breve sono stati raggiunti, in via Barozzi, mentre tentavano di gettare i due storditori elettrici 'proibiti' al di là della recinzione della ferrovia. Entrambi sono stati denunciati per porto illegale dei due arnesi, che per la legge sono considerati oggetti atti ad offendere. Il 17enne è risultato già destinatario di un ordine carcerazione, per furti e per droga, ed è così stato arrestato, finendo all'istituto penale minorile del Pratello. Nel corso dei controlli fra piazza XX Settembre e la Montagnola, la polizia ha identificato un centinaio di persone. Una terza denuncia è scattata per uno spacciatore trovato, grazie a uno dei cani antidroga delle unità cinofile, in possesso di alcune dosi di droga. Altri 50 grammi di hascisc, fiutati nel parco dai cani, sono stati sequestrati a carico di ignoti.