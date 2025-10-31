Tassa di soggiorno, esposto di FdI: "Risorse distribuite ai soliti noti"

Altro esposto di Fratelli d’Italia contro il Comune, questa volta per "uso improprio e forse illegittimo" dei proventi della tassa di soggiorno. Se le risorse ‘lasciate’ da chi soggiorna sotto le Torri andrebbero infatti indirizzate verso attività di decoro urbano, tutela del patrimonio e promozione turistica, per i meloniani queste vengono "distribuite a pioggia a realtà associative arcinote", attacca Stefano Cavedagna. "È un sistema per distribuire prebende a una serie di realtà legate politicamente all’amministrazione", dice l’europarlamentare.

Manuela Zuntini, consigliera comunale di FdI, parla di "40 milioni di euro" arrivati dalla tassa di soggiorno tra il 2022 e il 2024: "Eppure solo il 25% è stato utilizzato per le finalità previste, il resto viene speso in iniziative culturali, biblioteche, musei e teatri". Finalità che per gli esponenti del centrodestra non sarebbero ammesse, anche in base a una pronuncia della magistratura contabile veneta.

"Per il 2024, poi, si parla di due milioni di euro alla Cineteca, un milione all’Ert, 300.000 euro alla Fondazione Innovazione urbana, 200.000 euro all’Istituto Parri, 80.000 all’Arci e 40.000 euro al Cassero", insiste Zuntini. "Le scelte su come utilizzare queste risorse esulano da proposte, aspettative e speranze degli operatori del settore – afferma invece Francesca Scarano, capogruppo di FdI in Comune: mancano condivisione e trasparenza".

I meloniani, in sostanza, propongono di destinare le risorse della tassa di soggiorno "all’eliminazione delle barriere architettoniche, almeno il 10% ogni anno, alla lotta all’abusivismo e alla pulizia costante dei portici patrimonio Unesco". E anche di siglare un accordo annuale con gli operatori sull’utilizzo dei proventi, oltre a rendicontare la spesa ogni tre mesi.

"Il Comune deve smettere di spendere le risorse violando i vincoli – aggiunge Francesco Sassone, consigliere regionale e coordinatore cittadino di FdI –. Nella prossima ‘Finanziaria’ ci sarà di nuovo la possibilità per i Comuni di aumentare la tassa di

soggiorno di due euro, ma solo questo extra-gettito sarà vincolato al 30% per la costituzione di fondi sociali. Non si dica che ci sono tagli".

