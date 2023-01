Tassa di soggiorno, il record Raccolti quasi 11 milioni di euro Santori: "Meglio del pre Covid"

di Paolo Rosato "Siamo al record di sempre: la tassa di soggiorno nel 2022 porta un incasso di 10 milioni e 700mila euro. Nel 2019 il gettito era stato di 200mila euro in meno, siamo molto soddisfatti". Il consuntivo è quello dei sorrisi per Mattia Santori, consigliere del Pd delegato dal sindaco al Turismo che ieri ha avuto ‘l’onere’ di raccontare alla stampa un dato forse non del tutto inaspettato. Che il turismo avesse ricominciato a volare, a Bologna, più o meno si sapeva. Qui però si va oltre: i numeri sono addirittura maggiori del pre-pandemia, per quanto riguarda la tassa di soggiorno. E ci sono delle ragioni precise. "E’ sicuramente un dato che parla di resilienza e ripresa – argomenta il fondatore delle Sardine –, una cosa che sta accadendo alle destinazioni turistiche di tutto il mondo. Ma, del resto, lo vedevamo dai tassi di riempimento delle camere degli alberghi che tutto fosse in netta ripartenza". Quali sono stati i mesi più remunerativi? "Aprile, luglio e ottobre. Aprile è stato il vero mese della ripartenza, dopo che il primo trimestre si portava appresso il peso di Omicron e del Covid. Benissimo la Formula 1 a Imola, prima c’era stata Pasqua e in...