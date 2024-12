"Tassa di soggiorno troppo esosa"

L’aumento della tassa di soggiorno per i turisti che visiteranno la città a partire dal prossimo primo aprile, grazie alla legge connessa al Giubileo 2025, fa già discutere chi, in questi giorni, ha scelto le Due Torri come meta per il weekend.

"Non vedo questa scelta realmente correlata all’evento del Giubileo – inizia Giacomo, in visita da Trieste –. Anzi, mi sembra più un modo per lucrare sulla parola e sull’evento". L’incremento da cinque a sette euro, poi, sarebbe in una città dove gli affitti brevi "sono già carissimi - conclude il visitatore –. Noi siamo stati fortunati a trovare una buona condizione, ma altri erano inavvicinabili".