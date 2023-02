Tassa sui defunti, una babele "Garantisce servizi essenziali" Ma ciascun Comune fa da sé

di Luca Orsi Il linguaggio asettico del legislatore lo definisce "diritto fisso". Un Decreto del presidente della Repubblica – DPR 285 del 1990 – lo prevede "ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune". Volgarmente definita ‘Tassa sulla morte’, può essere applicata (o meno) a discrezione di ciascuna amministrazione. Che, entro certi limiti, è libero di determinarne l’importo. A Bologna, per esempio, la tariffa ammonta a 112,63 euro in caso di trasferimento di una salma nel territorio comunale; e 187,69 per trasferimenti da e per altri comuni. In altri comuni – per esempio San Lazzaro, Zola Predosa, Castel Maggiore, Pianoro e Ozzano – la tassa non viene applicata. C’è chi richiede solo il pagamento di un’imposta di bollo. E chi invece applica tariffe diverse. Le variabili, quindi, in mancanza di una norma che uniformi il tariffario, sono tante. Anche all’interno del territorio della stessa Città metropolitana. E chi deve trasportare la salma di un proprio caro da una città all’altra può trovarsi di fronte a una babele di balzelli, spesso inattesi e non ben comprensibili. Il caso è stato sollevato due giorni fa da Vitaliano Tugnoli, professore associato di Biochimica all’Unibo. Che, ritenendo "ignobile, vergognosa e immorale" la tassa richiesta dal...