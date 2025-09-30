Tasse in crescita, un fondo per aiutare le fasce deboli

Un sostegno per chi è in difficoltà. Il Comune di Granarolo dell’Emilia ha reso noto, tramite il sito istituzionale, che anche quest’anno l’amministrazione ha costituito un fondo per calmierare l’aumento delle imposte a tutela delle fasce più deboli della popolazione, che percepiscono reddito da lavoro dipendente e da pensione. Il contributo individuale annuale ammonta a 90 euro per le persone con reddito IRPEF da 12.001 a 15.000 euro, contributo individuale annuale di 60 per le persone con reddito IRPEF da 15.001 a 20.000 euro e contributo individuale annuale di 30 per le persone con reddito IRPEF da 20.001 a 28.000 euro. Destinatarie del beneficio sono le persone in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune, requisito che deve permanere per tutto l’anno 2025; aver percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione nell’anno 2024; reddito individuale lordo compreso fra 12.001,00 euro e 28.000 risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2024. L’istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre per mail dalla propria casella e-mail all’indirizzo comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. All’istanza devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2024 mod. 730 oppure Unico o, qualora non sia stata presentata alcuna dichiarazione, il modello Cud. Ai fini della corresponsione del contributo, si utilizza una graduatoria elaborata sulla base della situazione economica: verrà data priorità a coloro che presentano un reddito complessivo più basso. La formazione della graduatoria avverrà sulla base dell’assegnazione dei punteggi così come segue: reddito individuale lordo da 12.001 a 15.000 punti 6, reddito individuale lordo da 15.001 a 18.000 punti 5, reddito individuale lordo da 18.001 a 20.000 punti 4, reddito individuale lordo da 20.001 a 22.000 punti 3, reddito individuale lordo da 22.001 a 24.000 punti 2, reddito individuale lordo da 24.001 a 28.000 punti 1. Così il primo cittadino di Granarolo, Alessandro Ricci: "Anche quest’anno abbiamo scelto di sostenere concretamente le famiglie che più risentono del peso delle imposte. È un impegno che nasce dall’attenzione verso le fasce più fragili della nostra comunità, con l’obiettivo di garantire maggiore equità. Piccoli gesti come questo, resi possibili dal bilancio comunale, vogliono rappresentare vicinanza e ascolto, perché nessuno si senta lasciato solo".

Zoe Pederzini