Tassinari (FI): "Montagna, coinvolgere i territori"

"Serve un approccio equilibrato e realistico, che tenga conto delle peculiarità dell’Appennino emiliano-romagnolo, dove i Comuni montani custodiscono un patrimonio ambientale, agricolo e turistico di straordinario valore". Lo afferma la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari (foto), a proposito della legge quadro sulla montagna. Spetterà infatti ora agli enti territoriali, attraverso gli esperti nominati, stabilire i criteri con cui verranno classificati i Comuni montani, in piena autonomia tecnica, come previsto dal testo approvato. In questo modo, spiega l’azzurra, le decisioni saranno prese sulla base di valutazioni tecniche e condivise, e non per scelta politica. "È un passaggio tecnico ma decisivo— prosegue Tassinari— perché da quella classificazione dipenderà la destinazione delle risorse e delle agevolazioni di legge. Dobbiamo evitare che alcune aree, magari più piccole o isolate, restino escluse. Invito tutti i sindaci e gli amministratori locali a farsi parte attiva, segnalando bisogni e priorità".